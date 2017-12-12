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Депутат Сейма Янис Домбрава вопреки проведенным на своей свадьбе латышским ритуалам разошелся со своей женой и начал новые отношения с девушкой на 10 лет его моложе, пишет nra.lv.

Как сообщает журнал KasJauns, на безымянном пальце депутата больше не сверкает золотое обручальное кольцо, потому что год назад он расстался со своей супругой Иевой. Выяснилось, что пара уже два года не живет вместе, брак спасти не удалось. У бывших супругов есть дочь Элиза, которой уже шесть лет.

Однако политик остался один не надолго, потому что уже начал романтические отношения со студенткой Аннией Асмине, которая на 10 лет младше него. Девушка является уроженкой Добеле и ведет активную деятельность в молодежной организации Национального объединения.

Домбрава указал, что жениться на Асмине пока не спешит.

Между тем пользователи соцсети Twitter упрекают политика в безнравственности. "Как, вопреки партийным лозунгам "За крепкую семью!", член нацблока развелся с матерью своего ребенка и завел отношения со студенткой?".

Tā, kurš sagrāva vienu Latvijas stiprākajām dižģimenēm? Geji? Soross? https://t.co/6fIbDVAi8H — Kārlis Langins (@KarlisLangins) 12 декабря 2017 г.

Parādnieks, Rasnačs, Dombrava... Kāds točna ir pārliecināts, ka NA pirmslaulību kursos nemāca laulības kā īstermiņa projektu? https://t.co/qm8JuEFxK0 — Sencis | Cehs.lv (@sencis_) 12 декабря 2017 г.

фото: Facebook.com/NacionalaApvieniba