Во время визита председателя Верховной рады Украины ограничат движение (15)

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Общество | 13 декабря 2017 года, 07:00

В связи с официальным визитом председателя Верховной рады Украины Андрея Парубия в Латвию, 13 декабря с 7:00 до 10:30 запретят остановку и стоянку транспортных средств (за исключением транспортных средств со специальными пропусками):

  • на левой стороне бульв. Аспазии на участке в 50 метров от ул. Калькю в направлении ул. Театра;

  • на правой стороне бульв. Зигфрида Анны Мейеровица на участке в 50 метров от ул. Калькю в направлении ул. Смилшу;

  • на перекрестке улиц Элизабетес и Кр. Валдемара;

  • на бульв. Узварас около здания на ул. Мукусалас, 3;

  • около здания на бульв. Райниса, 7;

  • на бульв. Аспазии и бульв. Зигфрида Анны Мейеровица около памятника Свободы и площади около памятника Свободы;

  • на улицах Екаба и Клостера около здания на ул. Екаба, 11;

  • около здания на ул. Тербатас, 2;

  • около здания на бульв. Калпака, 12.

Движение общественного транспорта и пешеходов около объектов, которые будут посещать члены делегации, будет регулироваться исходя из необходимости.

фото: YouTube

Комментарии 15
Эксперт3 часа назад
Чтобы не затруднять движение автотранспорта, данного перца можно перемещать по канализации
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Alex3 часа назад
Интересно,как раз в эти дни два грузинских снайпера-легионера рассказывают о "нюансах" расстрела Майдана .Парубий наверное врубается о ком и о чём речь ? Зачем Латвии мараться о таких людей ?
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встречаться3 часа назад
с полоумным, себя не уважать. Хотя, о чем это я ...
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