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В связи с официальным визитом председателя Верховной рады Украины Андрея Парубия в Латвию, 13 декабря с 7:00 до 10:30 запретят остановку и стоянку транспортных средств (за исключением транспортных средств со специальными пропусками):

на левой стороне бульв. Аспазии на участке в 50 метров от ул. Калькю в направлении ул. Театра;

на правой стороне бульв. Зигфрида Анны Мейеровица на участке в 50 метров от ул. Калькю в направлении ул. Смилшу;

на перекрестке улиц Элизабетес и Кр. Валдемара;

на бульв. Узварас около здания на ул. Мукусалас, 3;

около здания на бульв. Райниса, 7;

на бульв. Аспазии и бульв. Зигфрида Анны Мейеровица около памятника Свободы и площади около памятника Свободы;

на улицах Екаба и Клостера около здания на ул. Екаба, 11;

около здания на ул. Тербатас, 2;

около здания на бульв. Калпака, 12.

Движение общественного транспорта и пешеходов около объектов, которые будут посещать члены делегации, будет регулироваться исходя из необходимости.

фото: YouTube