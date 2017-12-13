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Ситуация с доступностью высококвалифицированной рабочей силой в Латвии становится все напряженнее, сказал во вторник на заседании подкомиссии Сейма по трудоустройству руководитель прогнозирования и развития рабочего рынка Министерства экономики Нормундс Озолс, пишет delfi.lv/bizness.

На заседание были также приглашены представители различных госструктур, чтобы обсудить предложение предпринимателей о привлечении на рынок труда Латвии рабочей силы из-за рубежа.

Озолс информировал присутствующих о разработанном Минэкономики списке профессий, где будет ощущаться существенная нехватка рабочей силы, которую можно было бы пригласить в Латвию из-за рубежа.

Минэкономики считает, что необходимо срочно увеличить доступность высококвалифицированной рабочей силы для работодателей в Латвии, так как ситуация становится все более напряженной - количество вакансий квалифицированных работников выросло в несколько раз. В связи с чем ситуация стала критической, признал Озолс, добавив, что в какой-то момент нехватка рабочей силы станет тормозить развитие экономики.

На вопрос, какую пользу принесет список профессий работающим, представитель министерства экономики подчеркнул, что список послужит сигналом для инвесторов. Список покажет, какие отрасли Латвия поддерживает.

Как свидетельствует обобщенная информация Латвийской торгово-промышленной палаты, вопрос о доступности рабочей силы актуален во всех отраслях, причем около 80% предпринимателей поддерживают привлечение иностранной рабочей силы. 90% опрошенных латвийских предприятий считают, что для решения проблемы необходимо пересмотреть программы обучения в вузах.

В отрасли информационно-коммуникационных технологий, например, необходимо, чтобы вузы заканчивали 3000 молодых специалистов в год, а сейчас эту специальность получают всего 600 выпускников вузов, пояснил президент Латвийской торгово-промышленной палаты (ЛТПП) Айгар Ростовскис.

Не хватает работников как высшего и среднего уровня квалификации, так и низкой квалификации.