Общество |

Уже ни для кого не секрет, что в Латвии, в приграничных районах с Эстонией, процветает так называемый "алкотуризм" - эстонцы и финны порой на специально оборудованных автобусах едут сюда, чтобы закупиться по выгодным ценам высокоградусным алкоголем.

Эстонский юморист, журналист и музыкальный критик Мартс Юрс решил помочь соотечественникам и разработал специальный словарь самых необходимых фраз на латышском языке, которые помогут им в общении с продавцами, например, узнать осталась ли на складе еще водка, но и возможность поучаствовать в дискуссии на политические темы со своим соседним народом.

Возможно, перевод, как пишет Kasjauns, который опубликован на портале Postimees в разделе "культура", не совсем точен, но по большинству фраз недоразумений не возникнет.

С помощью Юрса теперь эстонцы смогут сказать "Labrīt" (доброе утро); "Esmu igauņu valoda" (Я говорю по эстонски); "Es gribu nopirkt degvīnu" (я хочу купить водку), "Es gribu nopirkt alu" (я хочу купить пиво); "Es gribu nopirkt daudz alus un daudz degvīnu" (я хочу купить много водки и много вина); " Igaunijā degvīns ir ļoti dārgs" (В Эстонии водка очень дорогая).

Кроме того, граждане Эстонии с помощью "словаря латышского" смогут поговорить на более серьезные темы, например, "В Эстонии очень глупое правительство"; "Министр Евгений Осиновский поступил необдуманно", а также "В Эстонии на самом деле глупое правительство".

Кроме того, как сказано в аннотации словаря, любому ясно, что именно комплименты и лесть зачастую помогают "растопить лед" с новым товарищем по разговорам, поэтому в руках у эстонцев будет такой инструмент: "Латыши ужасно счастливые, что правительство Латвии не сумасшедшее); "В Латвии нормальное правительство", а также "Бог храни латышей!".

Напомним, в последнее время за алкоголем в приграничную зону Латвии приезжают не только эстонцы, но и финны, так как из-за различий акцизного налога алкоголь в Латвии дешевле.

В середине лета Эстонская ассоциация производителей и импортеров алкоголя сообщила, что в июне 18% потребленных в Эстонии крепких алкогольных напитков были приобретены в Латвии, что означает, что бюджет Эстонии теряет значительную сумму, недополучая акциз и налог на добавленную стоимость.

Источник: jauns.lv ; фото freeimages.com, pexels.com-Free Download