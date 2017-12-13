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Пилоты ирландской авиакомпании-лоукостера Ryanair, которые входят в Ассоциацию пилотов авиалиний Ирландии, объявили о намерении провести 24-часовую забастовку 20 декабря.

Сообщается, что пилоты, большинство из которых имеют звание капитана, не выйдут на работу в среду, 20 декабря.

Как ожидается, забастовка работников компании приведет к неудобствам для пассажиров (среди которых могут быть латвийцы) и нанесет материальный ущерб авиакомпании.

Указано, что причиной забастовки является спор пилотов и авиакомпании об условиях оплаты труда.

Источник: rbc.ua