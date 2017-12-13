Twitter: синоптики обещают снежное Рождество

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Общество | 13 декабря 2017 года, 12:14

Синоптик Янис Траллис на своей странице в Twitter написал, что на востоке Латвии в пятницу пройдет снег и останется до Рождества.

Однако в Курземе снегопад не ожидается, будет преимущественно осенняя погода. В Риге температура воздуха будет близка к нулю.

"GFS сейчас прогнозирует, что небольшой снежный покров опустится на Латвию в восточной части страны и сохранится до Рождества. Однако в Курземе в основном продолжится осенняя погода и в Риге температура воздуха будет колебаться около нуля", - заявил Траллис.

Фото: pixabay.com

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