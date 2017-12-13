Twitter: синоптики обещают снежное Рождество
Общество | 13 декабря 2017 года, 12:14
Синоптик Янис Траллис на своей странице в Twitter написал, что на востоке Латвии в пятницу пройдет снег и останется до Рождества.
Однако в Курземе снегопад не ожидается, будет преимущественно осенняя погода. В Риге температура воздуха будет близка к нулю.
"GFS сейчас прогнозирует, что небольшой снежный покров опустится на Латвию в восточной части страны и сохранится до Рождества. Однако в Курземе в основном продолжится осенняя погода и в Риге температура воздуха будет колебаться около нуля", - заявил Траллис.
GFS šobrīd prognozē, ka neliela sniega sega, kas Latvijas austrumus pārklās piektdien, saglabāsies līdz Ziemassvētkiem, bet Kurzemē pārsvarā turpināsies rudens un Rīgā gaisa temperatūra grozīsies ap nulli.— Jānis Trallis (@meteozinas) 13 декабря 2017 г.
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