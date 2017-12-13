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При переводе образования полностью на латышский язык обучения и введении консультаций на языках нацменьшинств нельзя допускать параллельных уроков и того, что школьники не будут учиться на госязыке, сказал в передаче "900 секунд" на телеканале LNT премьер-министр Марис Кучинскис.

Он поддерживает идею о том, что самоуправления могут выделять финансирование для консультаций, чтобы школьники лучше осваивали предметы на госязыке. В то же время нельзя допускать параллельных уроков, которые учащиеся будут посещать вместо уроков на латышском языке, подчеркнул премьер.

Как сообщалось, о введении с 1 сентября 2019 года в столичных школах дополнительных занятий на родном языке ранее заявил мэр Риги Нил Ушаков.

Рижская дума планирует предлагать новую учебную программу с дополнительными уроками для освоения предметов на родном языке. Это означает, что после того, как прошел, например, урок физики на латышском, в случае необходимости ученик пойдет на дополнительный урок, где та же тема будет преподана ему еще раз на родном языке.

Школам будет выделено финансирование пропорционально числу учеников, в зависимости от которого станет понятно, насколько нужны такие занятия. Школы смогут сами выбирать, какие предметы преподавать дополнительно.

Мэр пояснил, что есть школы, где 40% предметов преподается на языке меньшинства, и есть школы, где их количество близко к нулю. Цель программы - добиться, чтобы дети знали и государственный язык, и родной, понимали учебные предметы и могли говорить о них на двух языках. Ушаков подчеркнул, что не сталкивался с ситуациями, когда выпускники школ меньшинств не знают латышского.

Фото: flickr.com