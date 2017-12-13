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Мнения экспертов по поводу Агенскалнского рынка расходятся - одни говорят, что здание нужно закрыть, другие наоборот считают, что такие меры необязательны. Об этом сообщает программа LTV7 "Сегодня вечером".

Эксперты подготовили схему подвала Агенскалнского рынка. Безопасных зон здесь мало. Практически вся площадь разноцветная. Красным обозначены конструкции в плохом техническом состоянии, где перекрытиям необходима консервация. Розовый цвет - неудовлетворительное состояние и за конструкциями необходимо вести наблюдение. Желтым обозначены зоны, где конструкции временно закреплены.

Над экспертизой работало около десяти инженеров на протяжении четырех месяцев. Её руководитель Артис Дзиркалис указал, что в наиболее плохом техническом состоянии находятся перекрытия подвальных помещений. 70-80% находится в аварийном состоянии. В августе уже был обвал. Вначале была проведена экспертиза обрушения. После временного укрепления перекрытий провели общую дополнительную проверку несущих конструкций, фундамента, перекрытий, стен и крыши. Также обследовали инженерные коммуникации, электричество, водоснабжение, вентиляцию и пожарную безопасность. И пришли ещё к одному выводу.

"Не работает система наружной ливневой канализации, верхние воды разбивают основу и происходит деформация фундамента. Из-за этого происходит деформация несущих конструкций", - рассказал руководитель экспертизы.

Рижская дума планирует закрыть Агенскалнский рынок для посетителей с первого января. Само здание будет законсервировано. Но строительный инженер Сергей Мейеровиц не считает, что здание необходимо консервировать. По его словам, ремонт можно делать постепенно и все здание рынка закрывать не стоит.

"Здесь нигде не написано, что конструкции в аварийном состоянии. Ремонт можно делать постепенно, закрыть только ту часть, где идет ремонт", - отметил он.

Инженер также заявил, что ремонтные работы нужно начать как можно скорее.

"Здание не ждёт. Если оно будет пустое и там всё будет закрыто, оно быстрее будет портиться. И будет как вчера на улице Ерузалемес — здание просто рухнет", - сказал строительный инженер Сергей Мейеровиц.

Продавцы тоже считают, что можно обойтись без закрытия рынка.

"Если бы они заявили, что ситуация аварийна, они должны были бы в тот же день, в тот же час закрыть рынок. Правильно? Чтобы не повторилось как тут умники говорят — максима. Так что врут, лгут и не знают сами, что себе противоречат", - указала продавец Агенскалнского рынка Ласа.

Тем не менее, продавцы рынка не собираются сдаваться. Кто-то собирает подписи за сохранение рынка, кто-то уже нашёл новое место работы. Между тем, на завтрашнее утро запланирован митинг работников рынка у Рижской думы.

Напомним, на портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за сохранение Агенскалнского рынка.