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Объем неполученных инвестиций от свертывания программы выдачи видов на жительство (ВНЖ) за инвестиции может составлять с 2015 по 2019 год 300 млн евро, свидетельствуют прежние прогнозы.

Как заявил на заседании парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией представитель Минэкономики Янис Салминьш, таковы были прогнозы 2013 года.

После заседания комиссии Салминьш пояснил, что тогда допускалось, что ежегодный доход от ВНЖ составит 60 млн евро в год.

Вопрос поставил на заседании комиссии депутат Карлис Сержантс (СЗК), спросив, знает ли Минэкономики, какие средства не поступили в экономику Латвии после снижения спроса на ВНЖ.

В 2014 году ВНЖ, выданные за инвестиции, составляли 53% общего количества ВНЖ, в 2015 году - 21%, в 2016 году - 10%, в этом году - лишь 6%.

Напомним, на свертывании программы ВНЖ за инвестиции в жилье и предприятия настаивало Нацобъединение.

В октябре 2017 года эта программа фактически перестала существовать.

В этом году спрос на получение видов на жительство (ВНЖ) за инвестиции настолько мал, что программу фактически можно считать закрытой, заявила на заседании Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции руководитель отдела миграции Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Илзе Бриеде.

Она сообщила, что в 2014 году было 2500 запросов на ВНЖ за инвестиции, а в первом полугодии этого года - всего 64. "Можно сказать, что эта программа закончена", - отметила Бриеде.

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