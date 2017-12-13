Синоптики предупреждают о морозе и сильном ветре (2)
Общество | 13 декабря 2017 года, 17:05
В ночь на четверг температура воздуха в Латвии понизится до 0..-5 градусов, а днем составит +2..-3 градуса, прогнозируют синоптики.
Будет дуть пронизывающий ветер с юга, юго-востока, порывами до 10-15 метров в секунду.
Будет в основном пасмурно, местами мелкий снег, во второй половине дня - снег, местами дождь.
В Риге снегопад начнется вечером, скорость ветра составит до 13 метров в секунду, температура опустится немного ниже нуля градусов.
Конечно накрывать и до весны забыть. Чего вы боитесь, вегерация не ведёться и растения законсервировались. Я виноград уже давно укутал еловыми лапками. Удачи.
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- укрывать или нет?
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