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24 февраля 2018 года, в годовщину 100-летия Эстонской Республики, сотни разочарованных в акцизной политике эстонского правительства людей соберутся в автоколонну, которая организованно отправится в Латвию, сообщает эстонский новостной портал ERR.

Мероприятие организуется через социальную сеть Facebook под названием "Koik koos Latti!" ("Все вместе в Латвию!"). О желании принять в нем участие заявили уже 2100 человек, 7,4 тыс. интересуются.

Инициатором автопробега является житель Тарту Таави Леппик. Он рассказал ERR, что первоначально планировалось собрать около 100 участников. Он рассчитывает, что реально в путь отправится каждый третий из записавшихся, то есть около 500 человек. По его сведениям, даже из Хельсинки к автоколонне должны подключиться около 20 машин.

По словам Леппика, он никогда не ездил в Латвию для покупки алкоголя.

"Те четыре пива, которые я выпиваю в месяц, я в состоянии купить и в Эстонии. Вопрос лишь в налогах, которые утекают из Эстонии. И не только с алкогольного акциза, но и с акциза на топливо", - пояснил организатор автопробега.

Цель акции - продемонстрировать правительству отношение эстонского народа к нынешней налоговой политике. Бизнесмены пока не предлагали профинансировать акцию, хотя волонтеры из Пярну, Сааремаа и Таллинна выразили готовность помочь с ее организацией.

Первоначально Леппик планировал маршрут автоколонны через Валгу и Валку, но теперь рассматривается возможность сделать дополнительный сбор на шоссе Таллинн-Пярну-Икла.

Решение о покупке бензина, алкоголя и прочих товаров в Латвии каждый участник будет принимать самостоятельно.

Резкое повышение акцизов на алкоголь в Эстонии в последние годы способствовало активизации приграничной торговли: разница в цене на одинаковые алкогольные напитки может иногда исчисляться в разы, поэтому многие жители Эстонии стали все чаще покупать алкоголь в Латвии.

Парламент Эстонии намерен наполовину сократить запланированное с февраля 2018 года повышение акцизов на алкоголь, за исключением вина. Так, акциз на крепкий алкоголь поднимут на 5% вместо запланированных 10%. Рост акциза на легкий алкоголь, в том числе и пиво, составит 9% вместо 18%.

В 2019 и 2020 годах акциз на вышеупомянутые напитки будет повышаться на 10%, а вот акциз на вино - каждый год в период с 2018 по 2020 год - на 20%.

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