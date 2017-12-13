Свастика или огненный крест? Праздничный декор вызвал возмущение жителей Салдуса (3)

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Общество | 13 декабря 2017 года, 19:34

В предпраздничное время в Салдусе на одном из зданий вывешен декор, который вызвал недоумение и даже возмущение у местных жителей, сообщает портал Delfi. В свою очередь местная дума успокаивает – закон не нарушен, так как вопросы вызвал символ "огненного креста", а вовсе не свастика, как на это указывают некоторые.

О своеобразном декоре в Салдусе, на улице Калнсетас,12, сообщил порталу Delfi очевидцы, которые в этом увидели свастику.

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Свастику или крест войны как свой символ использована нацистская Германия. Там этот символ запрещен со времен Второй мировой войны. Как сообщают жители Салдуса, этот декор создан из лэд-лампочек. Днем декор выключен, а к вечеру светится.

В местном самоуправлении рассказали, что владельцы жилья ежегодно вывешивают на здании различные украшения, например, в виде снежинок, а в этом году прикреплен "огненный крест" и в этом нет ничего предосудительного.

"Несмотря на то, что кого-то смущает этот декор, он явно не нарушает никаких законов или правил общественного порядка", - сказала специалист по общественным отношениям Салдусской думы Дина Неймета.

Стоит добавить, что "огненный крест" (Ugunskrusts - Угунскрустс) - традиционный символ латышского фольклора, по форме имеет вид свастики и часто встречается в традиционных тканях и вышивках.

Источник и Фото: m.delfi.lv/aculiecinieks

Комментарии 3
Eyewitness12 минут назад
Даже если это и "огненный крест" (Ugunskrusts - Угунскрустс) - традиционный символ латышского фольклора", в чём нас пытаются убедить, Мы все прекрасно знаем, что "Свастику или крест войны как свой символ использовала нацистская Германия". Что это как не провокация?
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Natalja Berust10 минут назад
Люди разучились решать такие проблемы сами?!
Сфотографировать/запостить/пожаловаться -это предел 21 века?
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андрюХА1 минуту назад
Это проделки русских хакеров!
Взломали сознание нациков-хотели мозги взломать- но там пусто..
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