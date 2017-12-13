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В предпраздничное время в Салдусе на одном из зданий вывешен декор, который вызвал недоумение и даже возмущение у местных жителей, сообщает портал Delfi. В свою очередь местная дума успокаивает – закон не нарушен, так как вопросы вызвал символ "огненного креста", а вовсе не свастика, как на это указывают некоторые.

О своеобразном декоре в Салдусе, на улице Калнсетас,12, сообщил порталу Delfi очевидцы, которые в этом увидели свастику.

Свастику или крест войны как свой символ использована нацистская Германия. Там этот символ запрещен со времен Второй мировой войны. Как сообщают жители Салдуса, этот декор создан из лэд-лампочек. Днем декор выключен, а к вечеру светится.

В местном самоуправлении рассказали, что владельцы жилья ежегодно вывешивают на здании различные украшения, например, в виде снежинок, а в этом году прикреплен "огненный крест" и в этом нет ничего предосудительного.

"Несмотря на то, что кого-то смущает этот декор, он явно не нарушает никаких законов или правил общественного порядка", - сказала специалист по общественным отношениям Салдусской думы Дина Неймета.

Стоит добавить, что "огненный крест" (Ugunskrusts - Угунскрустс) - традиционный символ латышского фольклора, по форме имеет вид свастики и часто встречается в традиционных тканях и вышивках.

Источник и Фото: m.delfi.lv/aculiecinieks