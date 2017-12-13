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Пропавшая 12 декабря 2017 года в Балдоне 14-летняя Патриция сегодня, 13 декабря, нашлась и уже находится дома, в безопасности, жива и здорова.

Об этом добровольцам Bezvests.lv сообщила ее мама и тепло поблагодарила всех неравнодушных за помощь в розыске и поддержку.

Всем, кто делился информацией и помогал пропавшую девочку искать, большая благодарность.

"Очень многие жители Латвии были готовы отправиться на поиски в любой регион страны и только ждали сигнала. Многие предлагали свою помощь в распространении информации и помогали расклеивать объявления в Балдоне. Спасибо за Вашу инициативу!", - сказано в сообщении.

Фото: Bezvests.lv