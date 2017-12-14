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Сегодня, 14 декабря, в Риге состоится марш в защиту русских школ. Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook.

Организаторы протеста - Штаб защиты русских школ и Русский союз Латвии выступают за право налогоплательщиков определять политику образования и за русскую школьную автономию.

Марш, который получил символическое название "Кольцо света", пройдет по маршруту от Министерства образования до Президентского дворца.

Сбор и стартовый митинг - в 16.30 у здания Министерства образования.

В 16.50 - выход колонны мимо здания Сейма к Президентскому дворцу на площади Пилс.

В предыдущей акции в защиту русских школ, которая состоялась в Риге 16 ноября, приняли участие около 1500 человек. Она прошла под лозунгом "Свет против тьмы", и ее участников призывали приносить с собой фонарики, чтобы символически разгонять тьму невежества.

Напомним, 5 декабря Кабинет министров рассмотрел и концептуально одобрил подготовленный Министерством образования и науки (МОН) информационный доклад о переводе обучения в общеобразовательных заведениях на латышский.