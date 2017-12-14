Общество |

В четверг, во второй половине дня Латвия окажется в зоне интенсивных осадков. Как отмечает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, снегопады начнутся сначала в Курземе и Земгале, а к вечеру – по всей Латвии.

О снегопаде в своем Twitter предупреждает и синоптик Синоптик Янис Траллис.

Порывы юго-западного ветра составят 10-15 метров в секунду, чуть сильней ветер будет дуть на мысе Колка. Средняя температура воздуха -5..+2 градуса.

Ceturtdien dienas otrajā pusē no valsts dienvidrietumiem sāks snigt. D,DA vēja brāzmas 10-15 m/s. Min t. 0..-5°, max t. +2..-3°. — Jānis Trallis (@meteozinas) 13 декабря 2017 г.

В Риге пасмурно, к вечеру ожидается снегопад. Порывы юго-западного ветра усилятся до 14 метров в секунду, температура воздуха 0..+1 градус.