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В последнее время латвийцы чаще покупают рождественские венки в интернете. Также работы латвийских флористов часто заказывают из зарубежья, сообщает Skaties.lv .

В прошлом году люди чаще приобретали венки в пастельных тонах, а в этом году спрос больше на украшения традиционных цветов - оранжевого, золотого, красного. Популярны венки с зимними декорами - имбирным печеньем, палочками корицы, ангелочками.

Венки из шишек, мха и орехов заказывает не только местные, но и иностранные покупатели. Единственная разница в том, что они приобретают украшения без свечек.

В этом году рождественские венки отправились в США, Новую Зеландию, Азербайджан, Россию и Дагестан. Жители этих стран покупают не только венки, но и маленькие елочки из мха.