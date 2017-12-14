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Чтобы способствовать сохранению, защите и развитию латышского языка, под эгидой Центра госязыка (ЦГЯ) уже третий год работают добровольные помощники. Об этом пишет nra.lv .

Сначала планировалось, что за это время удастся собрать около 100 таких добровольцев, а на самом деле сейчас их всего 35. ЦГЯ признает, что отклик не такой большой, как планировалось, однако работа этих 35 волонтеров оценивается положительно.

При этом ЦГЯ не отказывается от своего плана привлечь 100 добровольцев. Больше всего волонтеров ЦГЯ сейчас работает в Риге и Даугавпилсе.

Фото: flickr.com