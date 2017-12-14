Центру госязыка не хватает добровольцев (15)

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Общество | 14 декабря 2017 года, 13:50

Чтобы способствовать сохранению, защите и развитию латышского языка, под эгидой Центра госязыка (ЦГЯ) уже третий год работают добровольные помощники. Об этом пишет nra.lv .

Сначала планировалось, что за это время удастся собрать около 100 таких добровольцев, а на самом деле сейчас их всего 35. ЦГЯ признает, что отклик не такой большой, как планировалось, однако работа этих 35 волонтеров оценивается положительно.

При этом ЦГЯ не отказывается от своего плана привлечь 100 добровольцев. Больше всего волонтеров ЦГЯ сейчас работает в Риге и Даугавпилсе.

Фото: flickr.com

Комментарии 15
АЛ22 часа назад
Что сказать, патриотизм у латышей нужно оплачивать, нет денег - нет стукачей! Вернее есть, но очень мало...
Фото в заголовке отличное! Драный флажок хорош!
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Ну и хорошо2 часа назад
что мало латышей готовы за морковку работать в ЦГЯ . Значит им тоже претит эта идея слежки.Давайте начнём видеть положительное друг в друге ,теплее на душе будет.
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РусЯ2 часа назад
Этих "добровольцев" из ЦГЯ в очередях маркетов по русски посылают !
Что бы очередь не задерживали .....
- Какой латыш захочет обтекать за ЦГЯ ?
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