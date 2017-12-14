Защитники русских школ намерены провести референдум: "Карлис, хватит!" (25)

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Общество | 14 декабря 2017 года, 17:14

Защитники русских школ обещают организовать референдум об автономии образования школ нацменьшинств. Об заявил в ходе состоявшейся в четверг акции протеста против перевода обучения на латышский язык сопредседатель Русского союза Латвии Мирослав Митрофанов.

Он пояснил, что идея референдума возникла с учетом безуспешной попытки реализовать эту инициативу на портале "Manabalss.lv".

На организованную Штабом защиты русских школ и Русским союзом Латвии акцию в старой Риге, собралось несколько сотен человек. Протестующие выступают за право налогоплательщиков определять политику образования и за русскую школьную автономию.

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Судя по кадрам с мероприятия, в акции участвуют люди в основном зрелого возраста, в руках они держат плакаты с лозунками: "Долой языковой террор!", "Хватит", "Карлис, не трогай красную линию!", "Ассимиляции - нет"", "Школы нацменьшинств - богатство Латвии". "Власть принадлежит народу, мы народ - мы решаем!".

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Марш, который получил символическое название "Кольцо света", прошел по маршруту от Министерства образования до Президентского дворца, где на площади Пилс собрались все протестующие. Перед собравшимися выступают активисты Русского союза Латвии и Штаба защиты русских школ.

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В предыдущей акции в защиту русских школ, которая состоялась в Риге 16 ноября, приняли участие около 1500 человек. Она прошла под лозунгом "Свет против тьмы", и ее участников принесли с собой фонарики, чтобы символически разгонять тьму невежества.

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Напомним, 5 декабря Кабинет министров рассмотрел и концептуально одобрил подготовленный Министерством образования и науки (МОН) информационный доклад о переводе обучения в общеобразовательных заведениях на латышский.

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Как сообщалось, Кабинет министров в начале декабря концептуально одобрил доклад МОН о переводе среднего образования на обучение на государственном языке. Предложения МОН предусматривают, что реформа в школах национальных меньшинств будет введена с 2021/2022 учебного года - дошкольное образование будет билингвальным, в 1-6-х классах будут применяться три модели билингвального образования, в 7-9-х классах 80% учебного процесса будет вестись на госязыке, а в средней школе (10-12-е классы) обучение будет проходить только на латышском языке.

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Комментарии 25
Кас1 час назад
Было очень много молодых людей, по виду - родителей школьников. Пенсионеров пропорционально не более трети. Была, участвовала, прошла весь путь со всеми, видела своими глазами.
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каджич1 час назад
Это хорошо.что несмотря на прессинг режимом инакомыслия и оппозиционных взглядов.произвол с "листами лояльности режиму".постоянных правокаций и преследований.запугивания мнимыми угрозами .подрывной деятельности сексотов режима и различных фильтротделов . политохранки.предательства -люди нашли силы выступить против политики "латышизма".
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Jenny Engel1 час назад
В такую погоду? Очень даже не плохо.
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