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Существует ряд причин организации пикетов в защиту билингвального образования в Латвии. Список причин и решений проблемы были опубликованы организацией Tēvijas sargi на сайте nacionalisti.lv .

Авторы публикации утверждают, что одной из причин общественных акций в защиту билингвального образования является возобновление государственности.

"Возобновить государственность. Она появилась не как полноценное, правовое продолжение Латвии 1918 года, а как компромисс между латвийскими гражданами и структурами оккупационной власти. В результате не была проведена люстрация (недопущение к госдолжностям работников структур оккупационной власти) и деколонизация (выдворение незаконно въехавших в Латвию граждан СССР)", - написано в публикации.

Также авторы считают, что процесс натурализации был слишком простым, а силы у власти государства уже в начале 90-х допустили несчитанные компромиссы в вопросах языка, гражданства и единой системы образования.

По словам Tēvijas sargi все выше названное помогло сохранить большое влияние персон и сил, которые связаны со структурами власти СССР.

Также авторы заявляют, что есть ряд аспектов, который разрешает строго относиться к популяризаторам образования на русском языке. Например, в Сатверсме указано, что госязыком является латышский.

Tēvijas sargi подчеркивают, что в референдуме 2012 года 75% латвийских граждан проголосовали против присвоения русскому языку государственного статуса. Также отмечается, что школы являются государственно финансируемыми учреждениями и дискуссий о языке обучения не должно быть в принципе.

В заключении авторы призывают всех "лояльных и патриотичных граждан" не допускать новых акций поддержки укрепления русского языка в обществе.

Фото: flickr.com