Maxima: латвийцы стали более консервативными в выборе продуктов (3)

фото

Общество | 14 декабря 2017 года, 18:22

Во втором и третьем квартале 2017 года наблюдается большая консервативность в выборе продуктов - уменьшилось число тех покупателей, которые с удовольствием покупают новинки, а тех, кто своим привычкам не изменяет стало больше. Об этом свидетельствуют данные исследования "Maxima компас малой торговли".

фото

Руководитель Департамента аналитики бизнеса Maxima Latvija Зане Кактиня подчеркнула, что число покупателей, которые избегают приобретения новых продуктов существенно возросло.

"Вырос удельный вес людей, которые не изменяют своим привычкам в еде - в мае их было 16%, а теперь уже 27%", - отметила она.

Кактиня также указала, что осенью покупатели в своем рационе меньше использовали полуфабрикаты.

фото

Расходы домохозяйств, основанные на данных базы Центрального статистического бюро, увеличились на 9% в третьем квартале по сравнению с тем же периодом 2016 года, и это могло быть вызвано несколькими причинами. Одной из них является рост цен - общая инфляция товаров и услуг в третьем квартале 2017 года составила 2,9%. Тем не менее, рост расходов на конечный продукт играет свою роль в этот период как в плане роста занятости, так и среднего роста зарплаты, которая в третьем квартале выросла на 6,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

фото

Несмотря на то, что уровень инфляции ограничивал покупательную способность населения, экономический рост и рост зарплаты позволили населению потратить немного больше в этом году, что также подтверждается данными опроса - большинство населения (72%) считают, что их расходы увеличились за последний год. Так думают на 4% больше респондентов, чем летом, и на 6% больше, чем весной, а это означает, что каждый месяц увеличивается число людей, расходы которых растут. В то же время 22% населения убеждены, что их затраты остались на том же уровне, что и годом ранее.

фото

Осенью для большинства людей расположение магазина - ближе к дому, к работе (62%) или по пути от работы к дому (42%) - становится еще более важным аспектом, чем раньше. Тем не менее покупателям важен ассортимент магазина (39%), низкие цены (36%) и акции (34%). Интересно, что по сравнению с летним исследованием важность цен на продукты - акции и скидки - осенью увеличилась.

фото

Как и в случае с весенними и летними исследованиями, латвийцев также попросили оценить их удовлетворенность различными магазинами в Латвии по таким параметрам, как ассортимент, качество продуктов питания, уровень цен, доступность магазина, качество обслуживания, удобство, дизайн магазина, интерьер и атмосфера.

фото

Самую высокую оценку дали ассортименту магазинов (3,91 балла) и их доступности и досягаемости (3,90 балла). В свою очередь самые низкие баллы получил уровень цен (3,30 балла). По словам Зане Кактини неудовлетворенность населения уровнем цен в сетях магазинов объясняется ростом инфляции в стране в целом.

Фото: Maxima Latvija

Комментарии 3
Патриот 24 минуты назад
Сегодня купил купаты в максиме, наложил полную сковородку , пока пожарил осталось пол сковородки, остальное вода. Такая же беда с курицей, шейным карбонатом и рыбой. Да просто скоты, дурят как хотят и ни где ни чего не докажешь. Цены всё время растут.
Ответить
живу я тут36 минут назад
новые продукты?
Это когда в 10% собственно того чего можно употреблять в пищу, добавили 90% произведёно химической промышленностью?
Сами кушайте это.
А мы по старинке.
До банальности старое натуральное и хорошо усвояемое.
Ответить
фейкньюс3 минуты назад
когда человеку не хватает денег на продукты-это значит он консерватор?или если он вынужден питаться консервами?
Ответить