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Во втором и третьем квартале 2017 года наблюдается большая консервативность в выборе продуктов - уменьшилось число тех покупателей, которые с удовольствием покупают новинки, а тех, кто своим привычкам не изменяет стало больше. Об этом свидетельствуют данные исследования "Maxima компас малой торговли".

Руководитель Департамента аналитики бизнеса Maxima Latvija Зане Кактиня подчеркнула, что число покупателей, которые избегают приобретения новых продуктов существенно возросло.

"Вырос удельный вес людей, которые не изменяют своим привычкам в еде - в мае их было 16%, а теперь уже 27%", - отметила она.

Кактиня также указала, что осенью покупатели в своем рационе меньше использовали полуфабрикаты.

Расходы домохозяйств, основанные на данных базы Центрального статистического бюро, увеличились на 9% в третьем квартале по сравнению с тем же периодом 2016 года, и это могло быть вызвано несколькими причинами. Одной из них является рост цен - общая инфляция товаров и услуг в третьем квартале 2017 года составила 2,9%. Тем не менее, рост расходов на конечный продукт играет свою роль в этот период как в плане роста занятости, так и среднего роста зарплаты, которая в третьем квартале выросла на 6,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Несмотря на то, что уровень инфляции ограничивал покупательную способность населения, экономический рост и рост зарплаты позволили населению потратить немного больше в этом году, что также подтверждается данными опроса - большинство населения (72%) считают, что их расходы увеличились за последний год. Так думают на 4% больше респондентов, чем летом, и на 6% больше, чем весной, а это означает, что каждый месяц увеличивается число людей, расходы которых растут. В то же время 22% населения убеждены, что их затраты остались на том же уровне, что и годом ранее.

Осенью для большинства людей расположение магазина - ближе к дому, к работе (62%) или по пути от работы к дому (42%) - становится еще более важным аспектом, чем раньше. Тем не менее покупателям важен ассортимент магазина (39%), низкие цены (36%) и акции (34%). Интересно, что по сравнению с летним исследованием важность цен на продукты - акции и скидки - осенью увеличилась.

Как и в случае с весенними и летними исследованиями, латвийцев также попросили оценить их удовлетворенность различными магазинами в Латвии по таким параметрам, как ассортимент, качество продуктов питания, уровень цен, доступность магазина, качество обслуживания, удобство, дизайн магазина, интерьер и атмосфера.

Самую высокую оценку дали ассортименту магазинов (3,91 балла) и их доступности и досягаемости (3,90 балла). В свою очередь самые низкие баллы получил уровень цен (3,30 балла). По словам Зане Кактини неудовлетворенность населения уровнем цен в сетях магазинов объясняется ростом инфляции в стране в целом.

Фото: Maxima Latvija