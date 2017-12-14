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В Twitter некая женщина заявила, что не понимает зачем ей надо платить за получение водительских прав, которые ей выдали 20 лет назад.

Она опубликовала счет, который ей выдали в CSDD.

Женщина объяснила, что из-за окончания срока годности водительских прав ей нужно было документ выкупить за 22 евро. Недопонимание вызвала та часть счета, в которой написано, что за получение водительских прав ей надо заплатить 4,98 евро.

"Но я их уже получила 20 лет назад! Хотя бы написали "за фото"", - указала она.

Vadītāja apliecība termiņa beigšanās dēļ, izrādās, jāizpērk par 22 eiro, kur 4.98 ir par "vadīšanas tiesību piešķiršanu". Bet pirms 20 gadiem jau tādas piešķirtas! Nu būtu vismaz "par foto" rakstījuši. pic.twitter.com/qklfc2I9aN — Burtniece (@Vinetav) 14 декабря 2017 г.

Фото: flickr.com