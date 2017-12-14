Twitter: зачем платить за права, которые я получила 20 лет назад? (3)

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Общество | 14 декабря 2017 года, 20:17

В Twitter некая женщина заявила, что не понимает зачем ей надо платить за получение водительских прав, которые ей выдали 20 лет назад.

Она опубликовала счет, который ей выдали в CSDD.

Женщина объяснила, что из-за окончания срока годности водительских прав ей нужно было документ выкупить за 22 евро. Недопонимание вызвала та часть счета, в которой написано, что за получение водительских прав ей надо заплатить 4,98 евро.

"Но я их уже получила 20 лет назад! Хотя бы написали "за фото"", - указала она.

Фото: flickr.com

Комментарии 3
Права1 час назад
Совсем латвиеши платить своей стране не хоят ниче...
1
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мнение1 час назад
Чиновнику нежен хороший оклад.
А где его взять?
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ko darit?45 минут назад
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