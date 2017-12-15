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В связи с имеющейся информацией об угрозе терроризма в некоторых регионах мира, МИД Латвии обратился с призывом к латвийским туристам во время рождественских и новогодних путешествий уделить безопасности особое внимание.

МИД Латвии призывает тщательно оценить выбранный маршрут, а также быть осторожными, посещая места скопления людей, например, в местах туристических достопримечательностей, при использовании общественного транспорта.

Надо учитывать, что на рождественских и новогодних ярмарках будут проводиться дополнительные проверки. МИД призывает следовать сообщениям местных властей в СМИ, а также быть настороже.

Напомним, ранее с предупреждением о повышенной вероятности терактов в Европе и США в рождественские и новогодние каникулы, выступило Федеральное агентство по туризму России (Ростуризм).

"По данным Ситуационно-кризисного центра МИД России, в период с 20 декабря 2017 года по 20 января 2018 года в странах Европы и США возможна повышенная вероятность совершения террористических актов в крупных городах", — говорится в сообщении. В связи с этим туроператоров призвали информировать клиентов о возможном наличии угрозы. Туристам рекомендовано учитывать вероятные риски.