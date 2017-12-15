Из-за снега затруднено движение на дорогах Латвии (2)

фото

Общество | 15 декабря 2017 года, 07:34

На большей части территории Латвии выпал снег, из-за чего передвижение по дорогам затруднено, сообщает Latvijas Valsts ceļi.

Дороги местами стали скользкие, во время снега была плохая видимость.

Особо осторожными автоводителям следует быть на Таллиннском, Видземском и Бауском шоссе; на Рижской окружной дороге на участке от Балтезерса до Саулкалны; на Даугавпилсском шоссе на участке от Риги до Ницгале. Снег также создавал помехи для движения по Лиепайскому шоссе на участке от Калнциемса до Аннениеки и от Скрунды до Гробини.

Latvijas Valsts ceļi призывает автоводителей соблюдать на дорогах повышенную осторожность, а также информирует, что с утра на дороги страны вышло 127 единиц техники, расчищающей и посыпающей их веществами против обледенения.

Фото: pixabay.com

Комментарии 2
Leonardo Gromov2 часа назад
Словно в первый раз
Ответить
А мы то думал что1 час назад
У тут вечная весна или банановая страна
Ответить