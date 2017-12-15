В Центр госязыка сообщили о 20 не владеющих латышским учителях (7)
Государственная служба качества образования (ГСКО) в этом году проинформировала Центр госязыка о 20 педагогах с несоответствующими знаниями латышского языка. Об этом в эфире LNT сообщила глава службы Инита Юхневича.
Она отметила, что по закону все учителя должны владеть госязыком на высшем уровне, но добавила, что к сожалению, имеются и другие случаи.
На вопрос о том, обладают ли русские школы возможностями для реализации перевода обучения на латышский язык, Юхневича подчеркнула, что реформа запланирована на 2020 год.
Уже в будущем году будут предусмотрены курсы для учителей, которые помогут преподавать предметы на латышском языке.
Руководитель ведомства сделала акцент на существенной разнице между уровнем владения языка и возможностью преподавать предметы на латышском.
Юхневича добавила, что чаще всего в Госслужбу качества образования приходят жалобы связанные с с критериями выставления оценок, когда ни дети, ни родители не понимают, почему выставленная оценка отличается от оценок, полученных другими учениками. Также жалобы поступают в связи с безопасностью школьников и насилием.
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