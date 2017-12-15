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13 декабря награду "Полицейский года" получил инспектор Латгальского управления Рижской муниципальной полиции Дайнис Сваринскис.

Принимая во внимание выполнение своих должностных обязанностей, проявленную самоотверженность и личную инициативу, оценочной комиссией из восьми выдвинутых кандидатов победителем был признан Сваринскис.

Отмечается, что он внес личный вклад в обеспечение общественного порядка, предотвращение и раскрытие преступлений.

Мгновенно реагируя на обстоятельства, он неоднократно задерживал лиц по подозрению в краже, разбое, причинении тяжелых телесных повреждений, нарушении правил оборота наркотических веществ, разыскиваемых людей, людей под воздействием наркотических или психотропных веществ.

Также полицейский неоднократно задерживал водителей, управлявших автомобилем под воздействием алкоголя или наркотических веществ.

Кроме исполнения своих прямых обязанностей, Дайнис Сваринскис принимает активное участие в обучении инструкторского состава.

Источник: riga.lv