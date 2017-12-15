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Для уменьшения числа трагических аварий недостаточно лишь дорожных полицейских и фоторадаров - необходимо вкладывать средства в соответствующую дорожную инфраструктуру, сказал в эфире Латвийского радио министр внутренних дел Рихард Козловскис.

Трагическая авария произошла на относительно недавно обновленном шоссе Тинужи-Кокнесе, где и ранее были серьезные аварии, и это подтверждает, что в будущем нужно очень серьезно подходить к стратегии строительства дорог, чтобы на них были разделительные полосы, сказал министр.

Он признал, что государству не хватает средств для содержания дорожной инфраструктуры, поэтому состояние многих дорог остается плохим.

"Чтобы избежать трагедий, нужно инвестировать в инфраструктуру, а только полицией и фоторадарами этой проблемы не решить", - сказал Козловскис.

В результате аварии на шоссе Тинужи-Кокнесе погиб один человек, еще трое пострадали. Авария произошла на 24-м км шоссе, где столкнулись автомобили "Citroen" и "Volvo".

По данным 2016 года, за два с половиной года на этом участке шоссе погибли 14, а пострадали более 30 человек.

Фото: flickr.com