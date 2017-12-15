Министр: одними фоторадарами вопрос аварий не решить (11)

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Общество | 15 декабря 2017 года, 11:36

Для уменьшения числа трагических аварий недостаточно лишь дорожных полицейских и фоторадаров - необходимо вкладывать средства в соответствующую дорожную инфраструктуру, сказал в эфире Латвийского радио министр внутренних дел Рихард Козловскис.

Трагическая авария произошла на относительно недавно обновленном шоссе Тинужи-Кокнесе, где и ранее были серьезные аварии, и это подтверждает, что в будущем нужно очень серьезно подходить к стратегии строительства дорог, чтобы на них были разделительные полосы, сказал министр.

Он признал, что государству не хватает средств для содержания дорожной инфраструктуры, поэтому состояние многих дорог остается плохим.

"Чтобы избежать трагедий, нужно инвестировать в инфраструктуру, а только полицией и фоторадарами этой проблемы не решить", - сказал Козловскис.

В результате аварии на шоссе Тинужи-Кокнесе погиб один человек, еще трое пострадали. Авария произошла на 24-м км шоссе, где столкнулись автомобили "Citroen" и "Volvo".

По данным 2016 года, за два с половиной года на этом участке шоссе погибли 14, а пострадали более 30 человек.

Фото: flickr.com

Комментарии 11
...3 часа назад
в Европе уже давно междугородние трассы разделены, но латвия отсталая страна, да к тому же ещё полна ворья.
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Патриот 3 часа назад
А тут и решать ни чего не надо, дебилы которые запрограммированны на смерть и так подохнут, жаль вот безвинных людей которые по их вине погибают.
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каджич3 часа назад
Вопрос с дорогами в Латвии решить никогда неудастся.Огромное колличество воокруг фирмочек-своячек.Есть даже "саперные" фирмочки."водяные" . "водолазнолужные" ."шпаклезалевальные"фирмочки.краскоржавопескочерноземные фирмочки.сосущие бюджет.Разрушь их и латвийский режим рухнет.как карточный домик.Все держится на кумовьях.свояках и швагерах.опоры режима.которых все устраивает.особенно дебилы в управлении.Такова.она.эта латдействительность.
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