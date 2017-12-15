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Закон не требует обязательного выполнения домашнего задания. Об этом в эфире телеканала LNT заявила глава Государственной службы качества образования Инита Юхневива, пишет Skaties.lv.

"Ученики не должны заниматься домашними заданиями во время каникул или в свое свободное время", - сказала Юхневива.

Она пояснила, что объем домашних заданий определяет сама школа.

"Нормативное регулирование не предусматривает обязательного выполнения учениками домашнего задания. Это выбор каждой школы и каждого учителя - сколько и какие домашние задания задавать", - уточнила глава службы.

"Существует прекрасная методика в школах других стран, которую уже переняли некоторые латвийские школьные учреждения. Согласно этой методике, домашнюю работу на выходные детям вообще не задают, чтобы их не нагружать. Ученики, также как и взрослые, имеют право отдыхать в субботу и воскресенье", - сказала Юхневича.

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