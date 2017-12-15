Служба качества образования: ученикам необязательно выполнять домашние задания (3)
Закон не требует обязательного выполнения домашнего задания. Об этом в эфире телеканала LNT заявила глава Государственной службы качества образования Инита Юхневива, пишет Skaties.lv.
"Ученики не должны заниматься домашними заданиями во время каникул или в свое свободное время", - сказала Юхневива.
Она пояснила, что объем домашних заданий определяет сама школа.
"Нормативное регулирование не предусматривает обязательного выполнения учениками домашнего задания. Это выбор каждой школы и каждого учителя - сколько и какие домашние задания задавать", - уточнила глава службы.
"Существует прекрасная методика в школах других стран, которую уже переняли некоторые латвийские школьные учреждения. Согласно этой методике, домашнюю работу на выходные детям вообще не задают, чтобы их не нагружать. Ученики, также как и взрослые, имеют право отдыхать в субботу и воскресенье", - сказала Юхневича.
Фото: pixabay.com
"Нормативное регулирование не предусматривает обязательного выполнения учениками домашнего задания. Это выбор каждой школы и каждого учителя - сколько и какие домашние задания задавать"
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Любой опытный учитель, который не в теории, а на практике знает образовательные системы разных стран, легко укажет на проблемы современной школы - проблемы для учеников и для учителей.
Квалификация учителей даже в одной школе часто значительно отличается, поэтому не каждый учитель может правильно определить в каком порядке давать темы согласно спускаемым сверху очень расплывчатым стандартам. Естественно, неопытному учителю сложно определить и когда какие темы давать классу и объём домашних заданий для учеников.
ПОЭТОМУ, стандарты, объём и порядок изучения предмета, а также и домашнее задание учитель не должен определять сам, тем более что у него более чем достаточно бумажной работы, общения с родителями и т.д. и т.п.
В Учебнике весь курс должен быть представлен строго по темам, колличественному объему изучаемого материала в определённое время, структурируемого по конкретным неделям.
В самом учебнике должно быть указано домашнее задание.
Такой строгий стандарт гарантирует, что каждый родитель может видеть что, как и когда должен изучать его ребёнок в течение всего года и какую работу выполнять дома.
Это исключает некомпетентность или нездоровый волюнтаризм учителя.
Это освобождает учителя от неблагодарной работы по переизобретению велосипеда.
Главное, такой метод гарантирует качество образования как СИСТЕМЫ массового образования.
Конечно, нужно предусмотреть строгие программы и учебники для школ разных уровней и конечно же предусмотреть время для изучения дополнительных источников (интернет например), которые дают новейшие сведения для более способных и продвинутых учеников.
Тут можно очень много говорить, но это интересно для профессионалов.