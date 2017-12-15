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Сегодня в Рижской православной церкви состоялись проводы в последний путь скоропостижно скончавшегося владельца фармацевтического предприятия Olainfarm, миллионера Валерия Малыгина.

Прощание прошло в пятницу, 15 декабря, в Храме Архистратига Божьего Михаила, на улице Маскавас, 170.

Десятки людей выстроились в очередь к 11 часам, чтобы почтить память предпринимателя. Среди них можно было увидеть политиков, бизнесменов и партнеров Малыгина.

Коллектив Olainfarm опубликовал слова соболезнований родным и близким в связи с безвременным уходом из жизни Валерия Малыгина и посвятил ему слова Корнелии Апшкрумы.

"От Тебя было многое, что взять. Твои следы глубоки, они не исчезнут, Нам в памяти с тобой еще долго быть...".

Как сообщалось, 9 декабря 2017 года Валерий Малыгин скончался в возрасте 52 лет в своем доме в Юрмале. Полиции о его смерти сообщили медики "скорой" помощи, которые оказали первую медицинскую помощь, однако вернуть человека к жизни не удалось. Перед смертью Малыгин не был один.

По факту смерти владельца Olainfarm начат уголовный процесс. Как сообщила представитель пресс-службы Государственной полиции Элина Спрудзане, на теле наличия внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. Причину скоропостижной кончины Малыгина установят судебные эксперты.

Facebook/Люся Прибыльская

Малыгин стал председателем правления Olainfarm после приватизации предприятия в 1997 году. Под его руководством предприятие стало одним из крупнейших в Латвии с оборотом свыше 100 млн евро и экспортом более чем в 50 стран.

В топе 100 богатейших людей Латвии, составленном газетой Dienas Bizness, Валерий Малыгин занял седьмое место с состоянием 70 млн евро.

фото: Mixnews