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6 января 2018 года Рига в седьмой раз отметит день рождения Шерлока Холмса. В будущем году праздник традиционно начнется в 12:30 у здания Национального художественного музея.

В программе живой оркестр, фотоуголок для всех костюмированных персонажей и гостей, а также веселое общение и сюрпризы.

В 13:00 начнется праздничное шествие, которое пройдет через центр города до Домской площади, комплекса Doma Dārzs (улица Тиргоню 5/7). Участников и гостей праздника ждет насыщенная программа: парад костюмов, в котором лучшие будут отмечены призами, конкурс на лучший костюм четвероногого друга, угощения от Бэрримора, развлечения для юных леди и джентльменов и другие мероприятия.

Также в этот день на первом этаже рижской гостиницы Pullman по адресу ул. Екаба, 24 откроется мини-музей знаменитого детективного героя.

Созданная экспозиция состоит из комнат, где представлены самые популярные кинохолмсы –Василий Ливанов и Бенедикт Кембербэтч.

В комнатах, помимо предметов и деталей, будет много секретов, артефактов, загадок, которые посетители смогут найти, благодаря своим знаниям фильмов ("Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" режиссера И. Масленникова, британский сериал "Шерлок" компании Hartswood Films, снятый для BBC Wales) и произведений Конан Дойля.

Фото: riga.lv