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Акция солидарности с участниками латвийского "Кольца света", выступившего в Риге в защиту русских школ, прошла 14 декабря и в Санкт-Петербурге.

В мероприятии приняли участие около 40 человек, представляющих в основном лево-патриотическое городское движение.

Лозунги, звучавшие на Васильевском острове перед зданием консульства Латвии, отражали озабоченность петербуржцев жизнью своих соотечественников в Латвийской Республике, власти которой собираются закрыть русскоязычные школы.

Перед зданием консульства можно было также услышать лозунги: "Русским школам — да, маршам СС — нет", "Латыши готовьте шпроты — русская идет пехота!", "Вспомним Сталина, ребята, петли лизоблюдам НАТО!", "Жданов-Молотов-аншлюс — Будет вам Евросоюз!" и "Наши МИГи сядут в Риге!".

По словам пикетчиков, сотрудники латвийского консульства так и не вышли к собравшимся, но изредка выглядывали из окон.

Источник: eadaily.com