В Санкт-Петербурге вышли на защиту русского языка в Латвии (18)
Акция солидарности с участниками латвийского "Кольца света", выступившего в Риге в защиту русских школ, прошла 14 декабря и в Санкт-Петербурге.
В мероприятии приняли участие около 40 человек, представляющих в основном лево-патриотическое городское движение.
Лозунги, звучавшие на Васильевском острове перед зданием консульства Латвии, отражали озабоченность петербуржцев жизнью своих соотечественников в Латвийской Республике, власти которой собираются закрыть русскоязычные школы.
Перед зданием консульства можно было также услышать лозунги: "Русским школам — да, маршам СС — нет", "Латыши готовьте шпроты — русская идет пехота!", "Вспомним Сталина, ребята, петли лизоблюдам НАТО!", "Жданов-Молотов-аншлюс — Будет вам Евросоюз!" и "Наши МИГи сядут в Риге!".
По словам пикетчиков, сотрудники латвийского консульства так и не вышли к собравшимся, но изредка выглядывали из окон.
Источник: eadaily.com
(((Миги сядут в Риге...
(((А Псковский десант в Адажи ...
Или это местные пропагандисты придумали, чтобы русских очернить?
На фото, совсем не то, что в тексте.