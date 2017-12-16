Марш-бросок по Латвии с оружием наперевес: солдат проверят на выносливость (54)

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Общество | 16 декабря 2017 года, 17:00

В понедельник, 18 декабря, в Сигулде и Кримулде состотся учебный марш “Gladius Summit”, в котором примут участия около 140 солдат испанского контингента батальона, которым руководит Канада, а также бойцы пехотной бригады Национальных вооруженных сил.

Цель марш-броска, протяженностью 15 км - проверить сотрудничество, а также тренировка индивидуальной выносливости солдат в зимних условиях. Во время марша бойцы будут перемещаться с оружием и соответствующей экипировкой.

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К сведению местных жителей

Вооруженные силы призывают жителей не беспокоиться, увидев вооруженных солдат и просят с пониманием отнестись к проходящим учениям. В ходе учений не будет применяться учебное вооружение и имитационные средства(К имитационным средствам относятся холостые выстрелы, пиротехнические, дымовые и свето-звукоимитационные средства, макеты военной техники, различные имитаторы). То есть условия во время марш-броска будут максимально приближены к натуральным обстоятельствам.

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Предыдущий такой марш-бросок состоялся в феврале 2017 года. Тогда маршрут пролегал от Резекне до Виляны.

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фото flickr.com

Комментарии 54
Дурдом1 час назад
Пациент ! Вы пропустили обязательный прием лекарств. Срочно вернитесь !
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а мы такие...1 час назад
очень интересно на Испанцев посмотреть...
А хорошо бы морозик, так -25 был ещё... ха ха ха.
Помню, 10 км с полной выкладкой в ОЗК, как нечего делать.И было это обыденное дело.
Вояки блин...
Это лёгкая прогулка, и не более.
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ахтууг1 час назад
Ты уже на службу заступил?
Сегодня рано?
Или сверхурочные хорошие платят?
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