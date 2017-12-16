Марш-бросок по Латвии с оружием наперевес: солдат проверят на выносливость (54)
В понедельник, 18 декабря, в Сигулде и Кримулде состотся учебный марш “Gladius Summit”, в котором примут участия около 140 солдат испанского контингента батальона, которым руководит Канада, а также бойцы пехотной бригады Национальных вооруженных сил.
Цель марш-броска, протяженностью 15 км - проверить сотрудничество, а также тренировка индивидуальной выносливости солдат в зимних условиях. Во время марша бойцы будут перемещаться с оружием и соответствующей экипировкой.
К сведению местных жителей
Вооруженные силы призывают жителей не беспокоиться, увидев вооруженных солдат и просят с пониманием отнестись к проходящим учениям. В ходе учений не будет применяться учебное вооружение и имитационные средства(К имитационным средствам относятся холостые выстрелы, пиротехнические, дымовые и свето-звукоимитационные средства, макеты военной техники, различные имитаторы). То есть условия во время марш-броска будут максимально приближены к натуральным обстоятельствам.
Предыдущий такой марш-бросок состоялся в феврале 2017 года. Тогда маршрут пролегал от Резекне до Виляны.
Sargs.lv: Siguldā un Krimuldā norisināsies mācību maršs “Gladius Summit”: https://t.co/4xdOhSfuAn #eFPLatvia pic.twitter.com/xBh6JT1CPx— NBS (@Latvijas_armija) December 15, 2017
фото flickr.com
А хорошо бы морозик, так -25 был ещё... ха ха ха.
Помню, 10 км с полной выкладкой в ОЗК, как нечего делать.И было это обыденное дело.
Вояки блин...
Это лёгкая прогулка, и не более.
Сегодня рано?
Или сверхурочные хорошие платят?