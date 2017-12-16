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В понедельник, 18 декабря, в Сигулде и Кримулде состотся учебный марш “Gladius Summit”, в котором примут участия около 140 солдат испанского контингента батальона, которым руководит Канада, а также бойцы пехотной бригады Национальных вооруженных сил.

Цель марш-броска, протяженностью 15 км - проверить сотрудничество, а также тренировка индивидуальной выносливости солдат в зимних условиях. Во время марша бойцы будут перемещаться с оружием и соответствующей экипировкой.

К сведению местных жителей

Вооруженные силы призывают жителей не беспокоиться, увидев вооруженных солдат и просят с пониманием отнестись к проходящим учениям. В ходе учений не будет применяться учебное вооружение и имитационные средства(К имитационным средствам относятся холостые выстрелы, пиротехнические, дымовые и свето-звукоимитационные средства, макеты военной техники, различные имитаторы). То есть условия во время марш-броска будут максимально приближены к натуральным обстоятельствам.

Предыдущий такой марш-бросок состоялся в феврале 2017 года. Тогда маршрут пролегал от Резекне до Виляны.

фото flickr.com