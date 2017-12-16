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Министр здравоохранения Анда Чакша и мэр Риги Нил Ушаков в пятницу подписали договор, который предусматривает сотрудничество государственных и муниципальных лечебных учреждений.

"Мы подписали соглашение о сотрудничестве Рижской думы и Министерства здравоохранения, чтобы повысить качество и доступность медицинских услуг в столице. И самое главное - государственные и муниципальные больницы должны не конкурировать друг с другом, а дополнять друг друга. Подписанное соглашение означает существенную поддержку муниципальным 1-й и 2-й больницам и Роддому. Теперь впереди много работы", - написал Ушаков.

Как сообщила журналистам министр здравоохранения Анда Чакша, договор о сотрудничестве в оказании услуг здравоохранения в Риге устанавливает обязанности государства и самоуправления по синхронизации размещения услуг, добавила она.

Главная цель договора - организовать здравоохранение так, чтобы жителям Риги, окрестностей столицы и всей Латвии было ясно, где и какого вида услуги они могут получить. "В Риге ситуация отличается - у нас есть и муниципальные, и государственные лечебные учреждения, поэтому важно сотрудничать, чтобы был согласованный план развития", - пояснила Чакша.

Мэр Риги Нил Ушаков согласен с министром и считает, что 1-я Рижская больница не должна конкурировать, например, с Клинической университетской больницей Страдиньша, тем более потому, что обе они получают финансирование из госбюджета.

Он считает, что подписанный договор позволит упорядочить профили больниц. Например, во второй половине 2018 года 1-я Рижская больница, 2-я Рижская больница и Рижский роддом будут административно объединены. В результате их эффективность повысится, при этом все эти лечебные учреждения продолжат функционировать там, где находятся сейчас.

Еще одним важным аспектом договора о сотрудничестве Чакша назвала первичное здравоохранение, так как планируется ввести так называемые идеальные практики семейных врачей.

Рига - не единственное самоуправление, с которым Минздрав заключил договор о сотрудничестве, отметила она. Такие договоры уже заключены с Валмиерским и Цесисским самоуправлениями. В дальнейшем планируется заключить их на всей территории Латвии.

В результате сотрудничества в выигрыше будет пациент, уверена министр.