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Работающие за рубежом латвийцы ежемесячно перечисляют в Латвию около 50 миллионов евро, что является существенным источником доходов для их семей, а также для экономики Латвии в целом, пишет Latvijas avīze.

Однако латвийские гастарбайтеры недовольны попытками СГД брать мзду за такие перечисления, поэтому идет сбор подписей, чтобы изменить нынешнюю систему.

Исследования показывают, что деньги в Латвию отсылает большая часть соотечественников, которые отправились на заработки в более развитые страны. Оставшихся на родине близких больше обеспечивают уехавшие из села, в столице такая практика наименее распространена.

Однако нет сомнений, что присланные эмигрантами деньги являются существенным источником доходов. К тому же это выгодно и стране, так как деньги поступают извне. Улучшается материальное положение людей и меньше денег надо тратить на пособия, чтобы помочь нуждающимся семьям.

Согласно данным Банка Латвии, в прошлом году латвийские гастарбайтеры перечислили в Латвию 615 миллионов евро, или около 50 млн в месяц. Хотя этот объем за год немного сократился.

370 000 проживающих за границей жители Латвии ежегодно перечисляют в Латвию более половины миллиарда евро, или 5% от ВВП Латвии - столько же, сколько правительство в совокупности тратит на оборону и здравоохранение. И для многих людей эти деньги не являются чем-то абстрактным, для многих это "жизненная линия".

Проблемы для живущих в гражданском браке

СГД указывает, что подоходный налог с таких денежных перечислений не надо платить, если отправителя и получателя связывают брак или родство до третьего колена,(родители, дедушки, бабушки, внуки, сестры,братья и дети сестры/брата). Однако проблемы часто возникают из-за того, что в наше время многие пары живут, юридически не регистрируя отношения, поэтому с точки зрения закона они фактически чужие друг другу лица.

СГД вновь информирует, что подоходный налог надо платить, если отправителя и получатели не связывает родство и сумма перечислений составляет более 1425 евро в год. 23% налог надо платить за сумму, которая превышает 1425 евро, например, за перечисление 2000 евро надо будет заплатить налог в 132 евро.

Европейское объединение латышей считает, что установленный лимит слишком мал, так как 1425 евро в год означает менее 120 евро в месяц, что значительно меньше прожиточного минимума.