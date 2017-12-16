Общество |

Хотя показатели онкологических заболеваний у детей в последние годы остаются неизменными и точную картину из-за эмиграции установить невозможно, каждый год онкологические заболевания диагностируются в среднем у 40-50 детей, рассказала гематоонколог Детской клинической университетской больницы (ДКУБ) Гунита Медне.

По словам гематоонколога ДКУБ Жанны Ковалевой, родители должны быть бдительными и время от времени тщательно проверять здоровье ребенка.

"При плохом самочувствии и симптомах, вызывающих опасения, нужно идти к семейному врачу, который назначит дальнейшие обследования", - сказала она.

В случаях, когда детям нужны дополнительные исследования, которые не оплачивает государство, например, позитронно-эмиссионная томография, родители обращаются в Фонд детской больницы, как и в случаях, когда требуется лечение за границей.

По словам руководителя фонда Лиене Дамбини, каждый год по крайней мере 70 тыс. евро тратится на лечение онкологических заболеваний.

Аптечная сеть "Benu Aptieka" начала кампанию "Сердечностью против болезни! Жертвуй вместе с Benu" для помощи детям с онкологическими заболеваниями.