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Жительница Кандавы Мадара Силиня спустя 7 лет проведенных в Великобритании, два из которых были отданы учебе в одной из крупнейшей школе красоты в Европе, вернулась на родину, где решила открыть свой салон. Девушка не скрывает, что путь назад не был легким, сообщает программа "TV Spektrs" телеканала ЛТВ.

Мадара вернулась в свой родной городок и начала свой бизнес, однако, вопреки часто высказываемым призывам к латвийцам вернуться, государственные институции ее не ждали с "распростертыми объятиями".

"До сих пор в Латвии найти работу было довольно нелегко, разве что я могла работать продавщицей в косметическом магазине, но со своим образованием я этого не хотела. Поняла, что надо делать бизнес самой", - рассказала девушка.

Частная практика Мадары открыла двери пару недель назад и на недостаток клиентов она не жалуется. К тому же для местных это стало сюрпризом.

Возвращение в Латвию было не из легких, а именно, многие полученные в Лондоне сертификаты в Латвии не признаются, поэтому полученные знания и опыт здесь использовать будет нельзя.

Кроме того, на встречах с госчиновниками особого желания помочь обосноваться на родине молодая женщина не чувствовала.

"Когда я пришла регистрироваться в Службу госдоходов, мне не рассказали, как действовать дальше", - удивленно рассказывает молодая предпринимательница.

Но, несмотря на трудности, жительница Латвии полна желанием остаться на родине насовсем, в планах у нее - расширение бизнеса ближе к столице.

фото flickr.com/Tim Chong