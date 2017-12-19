Общество |

Обыск в квартире журналиста, главного редактора портала Imhoclub.lv Юрия Алексеева, а также возбуждение против него уголовного процесса является провокацией со стороны Полиции безопасности. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал общественный и политический активист Владимир Линдерман.

"Зная Алексеева лет эдак сорок, могу уверенно утверждать, что все это - тупая полицейская провокация. И комменты, и патроны. Изложу свою версию-предположение. Патроны были подброшены заранее. Это несложно сделать, учитывая, что Юрий много времени проводит за пределами Латвии. Аналогично в 2002 г. мне в квартиру подложили тротиловую шашку с детонаторами. Я тоже редко тогда бывал дома. Но получить санкцию на обыск по статье "хранение боеприпасов" не так просто. Судья, дающий санкцию, может усомниться: с какой стати журналист будет хранить патроны? Проще получить санкцию за "разжигание розни". И сайт, и почту Алексеева много раз взламывали, отправить ложное сообщение с его IP-адреса - не проблема. То есть, комменты - это повод для легального проникновения в квартиру, а цель - изъять носители информации и "найти" патроны. Предполагаю, что дело по "разжиганию" тихо умрет, а по найденным патронам будет возбужден процесс о незаконном хранении боеприпасов", - написал Линдерман.

При этом он подчеркнул, что это его предположение.

Действия Полиции безопасности в Facebook прокомментировал также депутат Европарламента Андрей Мамыкин.

"Знаю Юру много лет. И ругались с ним, и приятельствовали. В одном ему не откажешь: он один из самых ярких и самых талантливых редакторов русской прессы Латвии, сейчас - редактор ИМХО-клуба. Но вот чего нет: критикуя власти, он никогда не переходил на унижение какой-то этнической группы, тем более, что его собственная история семьи - более, чем сложная: мама - латышка, дядя служил в легионе... Поэтому, мягко говоря, все это очень похоже на подставу - кто-то с его IP-адреса пишет "антилатышские" комментарии, а потом приходит Полиция безопасности и находит дома под осветительными плафонами в числе прочего и 34 патрона к пистолету Макарова. Грязно работает ПБ. И ни перед чем не останавливается", - написал Мамыкин.

В Полиции безопасности, между тем, подтвердили, что "уголовный процесс был начат в связи с комментариями, в которых содержится призыв "прикончить всех фашистских выродков", под которыми подразумеваются представители конкретной национальности, а язык этой нации назван "фашистским".

В Полиции безопасности также подтвердили, что в понедельник, 18 декабря в отношении одного лица были проведены процессуальные действия.

Алексеев в интервью Латвийскому телевидению, как и ранее в интервью порталу Mixnews, подтвердил, что он в этом уголовном процессе является подозреваемым и пояснил, что у него проводился обыск. Впрочем он отрицал, что писал подобные комментарии.