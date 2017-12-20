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Латвийских граждан призывают вступать в ряды Национальных вооруженных сил Латвии (НВС), где на руки солдат будет получать около 850 евро. Кампания по активному рекрутированию молодежи началась два года назад.

"Мы охраняем семью, народ и государство! Вознаграждение около 850 евро "на руки". Будь одним из нас! Стань воином!", - сказано в призыве на страничке в сети микроблогов Twitter, снабженном хештегом "Здесь есть работа" (#Teirdarbs!).

Как сказано в сообщении, служба в армии несет развитие в профессиональном плане, материальную стабильность, социальные гарантии.

Кроме того, профессиональная служба в армии - это дело чести и достоинства в служении своему Отечеству.

Подробнее об условиях службы в Латвийской армии можно узнать на портале mil.lv в разделе "рекрутирование".

Там, в том числе описываются ограничения, согласно которым на службу в армию не берут. Не могут идти в армию по состоянию здоровья, судимые лица, бывшие сотрудники служб безопасности СССР, Латвийской ССР или других государств.

фото flickr.com