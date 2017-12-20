На страже Отечества! За службу в армии обещают 850 евро "на руки" (12)
Латвийских граждан призывают вступать в ряды Национальных вооруженных сил Латвии (НВС), где на руки солдат будет получать около 850 евро. Кампания по активному рекрутированию молодежи началась два года назад.
"Мы охраняем семью, народ и государство! Вознаграждение около 850 евро "на руки". Будь одним из нас! Стань воином!", - сказано в призыве на страничке в сети микроблогов Twitter, снабженном хештегом "Здесь есть работа" (#Teirdarbs!).
Как сказано в сообщении, служба в армии несет развитие в профессиональном плане, материальную стабильность, социальные гарантии.
Кроме того, профессиональная служба в армии - это дело чести и достоинства в служении своему Отечеству.
Mēs sargājam ģimeni, tautu un valsti!#Teirdarbs! Atalgojums, sākot ar 850 eiro “uz rokas”. Esi viens no mums. Kļūsti #karavīrs! Plašāk te: https://t.co/pNByX2Emj7 pic.twitter.com/xgHvQ5W5rc— NBS (@Latvijas_armija) 19 декабря 2017 г.
Подробнее об условиях службы в Латвийской армии можно узнать на портале mil.lv в разделе "рекрутирование".
Там, в том числе описываются ограничения, согласно которым на службу в армию не берут. Не могут идти в армию по состоянию здоровья, судимые лица, бывшие сотрудники служб безопасности СССР, Латвийской ССР или других государств.
фото flickr.com