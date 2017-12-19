Вейонис помиловал "хакера Нео"
Президент Латвии Раймонд Вейонис помиловал Илмара Пойканса (хакера Нео), осужденного за неразрешенное получение содержащих коммерческую тайну сведений из системы электронного декларирования Службы государственных доходов (СГД), свидетельствует информация на интернет-сайте главы государства.
27 октября Верховный суд (ВС) оставил в силе решение Рижского окружного суда, которым отменен вынесенный Пойкансу оправдательный приговор в части обвинения о неразрешенном получении содержащих коммерческую тайну сведений. Хакер приговорен к 60 часам принудительных работ.
Как указывает президент, хотя Пойканс своими действиями нарушил закон, полученная обществом от его действий польза значительно больше, чем их последствия.
"Они способствовали открытости и прозрачности в госуправлении, а также привлекли внимание общества к вопросу безопасности государственных информационных систем", - заявил Вейонис.
На основании 45-й статьи Конституции Латвии и 4-й статьи закона о помиловании президент решил полностью освободить Пойканса от отбывания основного наказания и снять с него судимость.
В ноябре 2017 года Пойканс направил Вейонису прошение о помиловании, обосновав его тем, что его наказание уголовно-правовым путем может создать опасный прецедент и отрицательно повлиять на имидж Латвии как правового и демократического государства и в глазах жителей страны, и в международном сообществе.
Как сообщалось, в сентябре 2016 года департамент уголовных дел ВС отменил приговор по уголовному делу Пойканса о разглашении данных из системы электронного декларирования СГД в части, по которой он был признан виновным и приговорен к 100 часам принудительных работ.
Приговор был отменен по ч.2 ст.200 Уголовного закона - о незаконном получении экономических и других данных.
Дело было направлено на новое рассмотрение. По второй части обвинения по ч.1 ст.145 Уголовного закона - о незаконных действиях с данными физических лиц, что нанесло существенный вред, Нео был оправдан. Эта часть приговора оставлена в силе.
ВС пояснил, что в приговоре суда апелляционной инстанции не содержится описания преступного деяния, которое является существенной составной частью судебного постановления.
Рижский окружной суд в 2015 году признал сотрудника Латвийского университета Пойканса виновным по уголовному делу об утечке данных из системы электронного декларирования Службы государственных доходов. Нео был приговорен к 100 часам принудительных работ. Ранее суд первой инстанции оправдал Пойканса, и прокуратура подала по делу протест.
В 2009 году Илмар Пойканс, обнаружив недочеты в системе электронного декларирования, незаконно скачивал из нее данные, содержащие коммерческую тайну, а также декларации должностных лиц с информацией об их доходах.
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