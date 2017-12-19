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Президент Латвии Раймонд Вейонис помиловал Илмара Пойканса (хакера Нео), осужденного за неразрешенное получение содержащих коммерческую тайну сведений из системы электронного декларирования Службы государственных доходов (СГД), свидетельствует информация на интернет-сайте главы государства.

27 октября Верховный суд (ВС) оставил в силе решение Рижского окружного суда, которым отменен вынесенный Пойкансу оправдательный приговор в части обвинения о неразрешенном получении содержащих коммерческую тайну сведений. Хакер приговорен к 60 часам принудительных работ.

Как указывает президент, хотя Пойканс своими действиями нарушил закон, полученная обществом от его действий польза значительно больше, чем их последствия.

"Они способствовали открытости и прозрачности в госуправлении, а также привлекли внимание общества к вопросу безопасности государственных информационных систем", - заявил Вейонис.

На основании 45-й статьи Конституции Латвии и 4-й статьи закона о помиловании президент решил полностью освободить Пойканса от отбывания основного наказания и снять с него судимость.

В ноябре 2017 года Пойканс направил Вейонису прошение о помиловании, обосновав его тем, что его наказание уголовно-правовым путем может создать опасный прецедент и отрицательно повлиять на имидж Латвии как правового и демократического государства и в глазах жителей страны, и в международном сообществе.

Как сообщалось, в сентябре 2016 года департамент уголовных дел ВС отменил приговор по уголовному делу Пойканса о разглашении данных из системы электронного декларирования СГД в части, по которой он был признан виновным и приговорен к 100 часам принудительных работ.

Приговор был отменен по ч.2 ст.200 Уголовного закона - о незаконном получении экономических и других данных.

Дело было направлено на новое рассмотрение. По второй части обвинения по ч.1 ст.145 Уголовного закона - о незаконных действиях с данными физических лиц, что нанесло существенный вред, Нео был оправдан. Эта часть приговора оставлена в силе.

ВС пояснил, что в приговоре суда апелляционной инстанции не содержится описания преступного деяния, которое является существенной составной частью судебного постановления.

Рижский окружной суд в 2015 году признал сотрудника Латвийского университета Пойканса виновным по уголовному делу об утечке данных из системы электронного декларирования Службы государственных доходов. Нео был приговорен к 100 часам принудительных работ. Ранее суд первой инстанции оправдал Пойканса, и прокуратура подала по делу протест.

В 2009 году Илмар Пойканс, обнаружив недочеты в системе электронного декларирования, незаконно скачивал из нее данные, содержащие коммерческую тайну, а также декларации должностных лиц с информацией об их доходах.

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