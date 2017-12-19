Госконтроль: финансирование вузов Латвии угрожает качеству обучения (1)

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Общество | 19 декабря 2017 года, 18:20

В ходе аудита Государственный контроль пришел к заключению, что система финансирования высшего образования в Латвии неэффективна и угрожает качеству обучения, пишет Skaties.lv.

Госконтроль не доволен тем, что условия распределения средств зачастую диктуют вузы, а не министерство, которое лучше знает, какие именно специалисты требуются стране.

Однако наибольшую обеспокоенность у ведомства вызывает отсутствие осведомленности о высшем образовании после 2020 года, когда европейские средства закончатся.

У Министерства образования и науки (МОН) плана никакого нет, что говорит о безответственности политиков, поскольку в ближайшие годы высшее образование в Латвии может остаться без 300 млн евро.

Госконтроль проводя проверки в шести вузах Латвии, констатировал, что финансирование тратится исключительно на поддержку существующей ситуации, а не на достижение новых целей.

Одно из главных замечаний связано с бюджетными местами, которые устанавливают сами вузы, а не министерство. Следовательно, существует риск того, что университеты не подготовят необходимых для страны специалистов.

Комментарии 1
Вася3 часа назад
видать у госконтроля прямые поставки из Амстердама, что-то мощное курят. "Следовательно, существует риск того, что университеты не подготовят необходимых для страны специалистов.", страны нету, есть феодальная губерния, где феодалы сдирают 7 шкур с людей им подвластных. например феодал РТУ Рибицкий имеет около 13000 евро в месяц, ну и так далее по списку, ЛУ, Страдиня и т.д.. Надо находиться под сильно действующим наркотическим эффектом, чтобы заявлять что стране нужны специалисты.. "стране" чудес не нужен никто! а есши что, поднимут налоги.
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