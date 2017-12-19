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Новым руководителем Рижского русского театра имени Михаила Чехова станет актриса Дана Бйорк, известная зрителям под девичьей фамилией Дана Чернецова.

Результаты конкурса на эту должность, в котором участвовало 5 претендентов, огласили в Министерстве культуры.

Дана Бьорк признана конкурсной комиссией наилучшей кандидатурой на должность члена правления Рижского русского театра им. Михаила Чехова, сообщила руководитель отдела общественных отношений Министерства культуры Лита Кокале. Бьорк вступит в должность в начале 2018 года.

Как пояснила Кокале, Минкультуры решило для стабилизации финансового положения театра, которое уже несколько лет оценивается как неудовлетворительное, включить в состав правления второго члена, отвечающего за финансовые вопросы. Открытый конкурс на эту должность будет объявлен в начале 2018 года. До назначения второго члена правления временную работу в нем продолжит заместитель госсекретаря Минкультуры Байба Закевица.

Бьорк окончила Латвийскую академию культуры, имеет степень магистра менеджмента культуры, семь лет работы в организации культурных мероприятий "Фонд продюсеров сценического искусства". Актрисой Рижского русского театра Бьорк стала восемь лет назад. В 2011 году за роли в спектаклях "Граненка" и "Зима" удостоена награды "Ночи лицедеев" в номинации "Молодая актриса года".

Напомним, как ранее писал Mixnews, в середине октября многолетний руководитель Рижского русского театра Эдуард Цеховал сообщил о своем уходе с занимаемой должности. Срок его обязанностей истек 29 ноября.

Временным руководителем Рижского русского театра была назначена заместитель госсекретаря министерства культуры Байба Закевица. Сам Цеховал на свое место рекомендовал именно Дану Бйорк, актрису и продюсера Рижского русского театра.

Актеры Рижского русского театра имени Михаила Чехова в социальных сетях стали поздравлять Дану Бйорк с избранием руководителем театральной труппы.

Фото: flickr.com, facebook.com