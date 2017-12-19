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Конституционный суд вынес решение по жалобе лиепайчанки, депутата городской думы Людмилы Рязановой ("Согласие") в связи с табличкой, на которой название улицы написано на нескольких языках, сообщает rus.liepajniekiem.lv.

В жалобе она указала, что к стене находящегося в ее собственности дома в Лиепае она прикрепила номерной знак здания, на котором название улицы было написано на латышском, а также на английском и русском языках.

К ней был применен денежный штраф за то, что такой номерной знак здания не отвечает требованиям Закона о государственном языке.

Свою жалобу в Конституционный суд лиепайчанка обосновала тем, что статья 18 (ч. 1) и статья 21 (ч. 1) Закона о государственном языке, по ее мнению, не отвечают установленным Конституцией правам на неприкосновенность жилища и частной жизни.

Конституционный суд отказал в рассмотрении жалобы, пояснив, что номерной знак с названием улицы не является объектом частной жизни.

"В рассматриваемом случае создание номерного знака с названием улицы и его установка является действием публичного характера. Цель такого знака – способствовать однозначной идентификации соответствующего географического объекта и обеспечению ориентированию общества в окружающей среде (в том числе в городской среде). Отображение содержания знака и его установка не служит личным или индивидуальным общением владельца или правового управителя здания с обществом или каким-то отдельным представителем общества", – говорится в решении суда.

Конституционный суд решил закрыть дело. И решение не подлежит обжалованию.

Фото: konventsriga.lv