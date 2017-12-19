Общество |

Полностью ликвидировать практику, когда государственные учреждения в конце года повышают расходы, невозможно, сказал в интервью ЛТВ премьер-министр Марис Кучинскис.

По его словам, небольшие рождественские премии мотивируют людей, но нужно следить за тем, чтобы вознаграждались действительно те, кто хорошо поработал.

Оценивая прошедший год, Кучинскис сказал, что была заложена основа, которая уже дает результаты, и следующий год "может быть хорошим".

Что касается увеличения акцизного налога, из-за которого будут расти цены на топливо, премьер-министр отметил, что он повышается лишь немного, и это необходимо, чтобы компенсировать выгоды, которые предприниматели получат в результате других налоговых изменений.