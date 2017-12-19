Домбрава: борющиеся за обучение на родном языке, ненавидят все латышское (143)

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Общество | 19 декабря 2017 года, 18:16

Депутат Сейма от Национального объединения "Visu Latvijai!" - "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" Янис Домбрава считает, что все те, кто пытается сохранить образование в Латвии на языке нацменьшинств, испытывают ненависть ко всему латышскому. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

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"Уже более четверти столетия Латвия является независимой, но до сих пор здесь живут люди, которым этот факт противен. Люди, которые не хотят говорить на латышском языке, которые против всего латышского. Несмотря на их ненависть, они проиграют. В Латвии будет единое образование на латышском языке", - написал Домбрава.

Как сообщалось, у активистов, организующих в Риге митинг против новых изменений в системе образования, имеется альтернативное предложение латвийским властям в виде своего варианта закона об образовании.

Фото: Канцелярия Сейма

Комментарии 143
шустрый4 часа назад
Так всякие домбравы,добелисы,иесалниексы с парадниексами четверть века прививают это отвращение.
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Ау4 часа назад
Убожество. Мерзавец стравливающий народ.
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Noname4 часа назад
Согласен!С какого хера,эти убогие,имеют права требовать от нас любви к латышскому языку,когда сами русских людей,при том всех поголовно держат чуть ли не за быдло,либо стадо!Которое можно только доить!От этого убого дауна,другой реакции ждать не приходится!Так что меня этот очередной плевок от этого конченного нациста не удивляет)
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