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Депутат Сейма от Национального объединения "Visu Latvijai!" - "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" Янис Домбрава считает, что все те, кто пытается сохранить образование в Латвии на языке нацменьшинств, испытывают ненависть ко всему латышскому. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

"Уже более четверти столетия Латвия является независимой, но до сих пор здесь живут люди, которым этот факт противен. Люди, которые не хотят говорить на латышском языке, которые против всего латышского. Несмотря на их ненависть, они проиграют. В Латвии будет единое образование на латышском языке", - написал Домбрава.

Как сообщалось, у активистов, организующих в Риге митинг против новых изменений в системе образования, имеется альтернативное предложение латвийским властям в виде своего варианта закона об образовании.

Фото: Канцелярия Сейма