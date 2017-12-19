Морозы наступают: ночью и утром будет еще холоднее (1)

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Общество | 19 декабря 2017 года, 20:07

В ночь на среду и с утра местами в восточных районах Латвии температура воздуха опустится до -6..-10 градусов.

На остальной территории страны температура воздуха опускаться ниже +1..-4 градусов не будет.

Днем воздух прогреется до -1..+3 градусов, однако на востоке мороз сохранится - там столбик термометра опустится до отметки -1..-6 градусов.

Сохранятся слабый ветер и безветрие, местами возможны туман и мелкие осадких.

В Риге в среду значительных осадков синоптики не прогнозируют. Будет дуть слабый ветер переменчивого направления, а температура воздуха составит 0..+1 градус.

Фото: pixabay.com

Комментарии 1
БТР1 час назад
Да -1 детей в школу не отпускать, из дома не выходить, а то окалеете!
Латышеская зима самая суровая... по прогнозам латышеского гидрометцентра!!!
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