Морозы наступают: ночью и утром будет еще холоднее (1)
Общество | 19 декабря 2017 года, 20:07
В ночь на среду и с утра местами в восточных районах Латвии температура воздуха опустится до -6..-10 градусов.
На остальной территории страны температура воздуха опускаться ниже +1..-4 градусов не будет.
Днем воздух прогреется до -1..+3 градусов, однако на востоке мороз сохранится - там столбик термометра опустится до отметки -1..-6 градусов.
Сохранятся слабый ветер и безветрие, местами возможны туман и мелкие осадких.
В Риге в среду значительных осадков синоптики не прогнозируют. Будет дуть слабый ветер переменчивого направления, а температура воздуха составит 0..+1 градус.
Фото: pixabay.com
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