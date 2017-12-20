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Гигантский флаг Латвии, установленный в начале декабря в Лиепае, хорошо виден со всех концов города, об этом в соцсети рассказал лидер "Союза национальной силы" Айгар Прусис, который работает в Лиепайской думе фотографом.

"Посмотрите, как мощно выглядит латвийский флаг Латвии в Лиепае. Грандиозно развевается и виден со всех сторон! ", - написал Прусис, указавший, что гордится этим.

Напомним, 8 декабря в Лиепае на площади Яниса Чаксте в торжественной обстановке был поднят большой флаг Латвии, площадью 50 кв.м поднят на флагшток высотой 35 м.

Напомним, ранее гигантский флаг Латвии, установленный на дамбе АБ в Риге в преддверии столетия Латвии, был поврежден от выстрелов петард неизвестных лиц, в следствие чего его вынуждены были снять для реставрации или замены на новый штандарт.

Общество "Латвийский флаг" попросило Полицию безопасности проверить, не был ли инцидент с прожженным петардами флагом Латвии на дамбе АВ осознанной акцией надругательства над символом страны. Об этом сообщил депутат Сейма от Национального объединения Рихард Колс.

Кроме этого, как пишет Diena, депутат просит оценить комментарии к новостям об инциденте с флагом Латвии.

"Это не только разжигание вражды, но и неуважение к государственному символу", — указал в своем заявлении Колс.