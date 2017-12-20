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В этом году день зимнего солнцестояние приходится на 21 декабря. В это время будет самая длинная ночь, после которой начнется новый солнечный год, сообщил в сети микроблогов Twitter астроном Илгонис Вилкс.

"В четверг в 18:28 произойдет зимнее солнцестояние. Наступит самая длинная ночь, когда длина дня составит всего 6 часов и 44 минуты. А с 25 декабря дни начнут становится длиннее и свет вновь станет прибывать. Если еще выпадет снег, то мир станет светлее", - написал астроном.

Ceturtdien 18:28 ziemas saulgrieži. Lielā tumsa sasniegta, tagad dienas garums tikai 6 stundas 44 minūtes, ceturtdien vēl 1 minūti mazāk. Bet ar 25. decembri dienas atkal kļūs garākas un gaisma nāks atpakaļ. Ja vēl uzsnigs sniegs, pasaule kļūs gaišāka. — Ilgonis Vilks (@astrovilks) 19 декабря 2017 г.

Время зимнего солнцестояния наступает тогда, когда ось, относительно которой вращается наша планета, по направлению от Солнца принимает максимальную отметку. Наибольшее значение угла наклона оси Земли по отношению к Солнцу составляет 23° 26'. В зависимости от сдвига календарных дней, период зимнего солнцестояния в Северном полушарии наступает либо 21, либо 22 декабря, а в Южном 20 или 21 июня.

Разные культуры по-разному истолковывали данное событие, однако большинство народов воспринимало зимнее солнцестояние как возрождение, задающее начало нового. В это время устраивали фестивали, праздники, встречи, проводили соответствующие ритуалы, устраивали массовые гуляния с песнями и плясками.

Как пишут общедоступные источники в интернете, с древних времен люди придают этому дню большое значение. Наши предки к зимнему солнцестоянию относились с большим почтением. По погоде в этот день судили об урожае грядущего года. В наше время зимнему солнцестоянию тоже придается достаточно большое значение. Этот день очень важен для каждого человека в энергетическом плане.