Общество |

Латвии необходимо разработать план на последующие 10 лет, в котором бы ставилось целью - уменьшить число малообеспеченных наполовину. Об этом в передаче LTV "Viens pret vienu" сказала экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга. Об этом пишет портал Lsm.lv.

В Латвии риску бедности или социальной отчужденности подвержены 550 тыс. человек или 28,5% жителей. То есть, по задумке Вике-Фрейберги, в стране должны сократить количество малоимущих к 2027 году на 275 тысяч.

Говоря о политической ситуации в Латвии, экс-президент признала, что в Латвии есть стабильные левые и правые силы, но недостаточно сильная центристская и либеральные политические партии. В этой категории находится "Единство", которое переживает нелегкие времена. "Самая серединка. (..) Она у нас слабая", - оценивает Вике-Фрейберга.

Схожая ситуация создалась и с расслоением общества, средняя прослойка становится все больше и все шире распространяется. Однако прослойка из бедных людей в Латвии "становится чересчур большой", - считает экс-президент.

По ее мнению, Латвии нужно составить 10-летний план и сократить наполовину число нуждающихся. Это была бы грандиозная цель", - считает экс-президент.

Она накануне столетия Латвии пожелала, чтобы латышский народ верил тому, что оно заслужило свое государство и за него стоит бороться. Однако государство может существовать только тогда, когда о нем заботятся, добавила Вике-Фрейберга.

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