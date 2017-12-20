Экс-президент: Латвии надо за 10 лет наполовину сократить число бедных (47)

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Общество | 20 декабря 2017 года, 07:00

Латвии необходимо разработать план на последующие 10 лет, в котором бы ставилось целью - уменьшить число малообеспеченных наполовину. Об этом в передаче LTV "Viens pret vienu" сказала экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга. Об этом пишет портал Lsm.lv.

В Латвии риску бедности или социальной отчужденности подвержены 550 тыс. человек или 28,5% жителей. То есть, по задумке Вике-Фрейберги, в стране должны сократить количество малоимущих к 2027 году на 275 тысяч.

Говоря о политической ситуации в Латвии, экс-президент признала, что в Латвии есть стабильные левые и правые силы, но недостаточно сильная центристская и либеральные политические партии. В этой категории находится "Единство", которое переживает нелегкие времена. "Самая серединка. (..) Она у нас слабая", - оценивает Вике-Фрейберга.

Схожая ситуация создалась и с расслоением общества, средняя прослойка становится все больше и все шире распространяется. Однако прослойка из бедных людей в Латвии "становится чересчур большой", - считает экс-президент.

По ее мнению, Латвии нужно составить 10-летний план и сократить наполовину число нуждающихся. Это была бы грандиозная цель", - считает экс-президент.

Она накануне столетия Латвии пожелала, чтобы латышский народ верил тому, что оно заслужило свое государство и за него стоит бороться. Однако государство может существовать только тогда, когда о нем заботятся, добавила Вике-Фрейберга.

фото flickr.com

Комментарии 47
Noname4 часа назад
Хватит уже эту не вменяемую бабульку тут печатать!Ну сколько можно!Кого действительно в Латвии в ближайшее время надо сократить,так это депутатов с чиновниками!Как минимум на половину,которые все что для Латвии делают,это стравливают народы,и набивают себе за счет этого же народа карманы!
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Kestutis Scipokas3 часа назад
Конечно сократится может даже и больше потому что вымрут
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Виктор Фёдоров3 часа назад
Одни цифры в голове, а ведь за каждой цифрой стоит человеческая жизнь и судьба.
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