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На Комиссии Сейма по социальным делам обсудили поправки в законе, которые предусматривают невидимость сигарет на магазинных полках, сообщает портал Skaties.lv .

Присутствующие медики выступили за полный запрет сигарет в магазинах, а Служба государственных доходов (СГД) и торговцы заявили, что ограничения повлияют на процветание черного рынка.

Предусмотренные поправки в законе об обороте табачных изделий придуманы, чтобы не соблазнять молодое поколение. Теоретически из магазинов ничего не исчезло бы, однако практически товар больше не сможет быть видимым. То есть, предпринимателям придется думать о создании непрозрачных стендов, поскольку застекленные полки теперь будут под запретом. Вместо этого покупателям предложат ценовой лист. Самые радикальные представители отрасли здравоохранения не довольны даже таким результатом.

"Моей целью не является брать их с одной или с другой полки, моей целью не является запретить курить в помещениях, снаружи, внутри, у дверей или в 10 м от дверей. Моя цель - чтобы Латвия не курила. Я просто не хочу, чтобы ежегодно латвийцам отрезали тысячу ног", - указал президент Латвийского общества врачей Петерис Апинис.

Депутат Сейма Хосам Абу-Мери отметил, что поправки в законе предусмотрены для улучшения здоровья жителей. Также они сэкономят ежегодно потраченные на онкологию миллионы. Однако Латвийская ассоциация торговцев заверила, что снизив доступность легальных табачных изделий в магазинах, вырастет торговля контрабандными сигаретами.

"Мы не хотим, чтобы страна опять взрастила черный рынок. Он шел на спад, но не потому что Бог что-то на небесах сделал, а потому что были некоторые ограничения. Это логично. Но не было ограничений в местах легальной торговли, которых и так становится меньше", - отметил руководитель ассоциации Хенрик Данусевичс.

СГД также заявила, что поправки могут создать убытки в виде неполученных нологов в размере 25 млн евро.

"Любые ограничения на сиграеты сразу же влияют на желание потребителя искать более дешевые сигареты. Я призываю депутатов вхять во внимание то, что от каждой проданной пачки сигарет госбюджет получает минимум два евро. Мы ловим эту рыбу, но сейчас у нас отнимают удочку", - указала руководитель Отдела оборота акцизных товаров СГД Байба Шмите-Роке.

Комиссия Сейма разрабатывает эти поправки уже два года. Однако в каждом заседании открываются некие недочеты. В этот раз, например, что закон будет относиться на специализированные табачные магазины.

"В Эстонии у спецмагазинов есть особые условия. В моем магазине написано: детям до 18 лет здесь делать нечего! И там никого нет. Туда приходят, кстати, половина Сейма, половина Рижской думы, чтобы купить нормальные хорошие сигары, дорогой табак", - сказал руководитель табачного магазина Роман Юстс.

Комиссия почти единолично согласилась, что в спецмагазинах товар прятать не придется. Однако, что случится, например, с магазинами в аэропорту, куда несовершеннолетние без взрослых даже не могут попасть - пока неясно. Поправки в законе планируется принять в течение следующего года.

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