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В Комиссии Сейма по социальным делам и труду обсудили поправки к закону, которые обязывают торговцев убрать с витрин сигареты. Теперь потребителю будет предоставляться каталог, из которого он сможет выбрать табачный продукт, сообщает портал Skaties.lv.

В свою очередь, присутствующие на заседании комиссии медики выступили за полный запрет сигарет в магазинах, а Служба государственных доходов (СГД) и торговцы заявили, что такие ограничения будут способствовать распространению контрабандной и контрафактной табачной продукции.

Отмечается, что предусмотренные поправки к закону об обороте табачных изделий должны оберегать молодое поколение от соблазна к курению.

Теоретически из магазинов ничего не исчезнет, но практически сами упаковки сигарет будут скрыты от покупателей. Теперь клиентам будет предоставляться отдельные ценовые листы с табачной продукцией.

Следовательно, предпринимателям придется думать о создании непрозрачных стендов, поскольку стеклянные витрины в будущем использоваться не будут.

"Моя цель - это не перемещать сигареты с одной полки на другую, или запретить курить снаружи или внутри помещений. Моя цель - сделать Латвию некурящей. Я просто не хочу, чтобы ежегодно латвийцам отрезали тысячу ног", - указал президент Латвийского общества врачей Петерис Апинис.

Между тем, в СГД заявили, что поправки могут создать убытки в виде неполученных налогов в размере 25 млн евро.

"Любые ограничения на сигареты сразу же влияют на желание потребителя искать более дешевые сигареты. Я призываю депутатов взять во внимание тот факт, что от каждой проданной пачки сигарет госбюджет получает минимум два евро. Мы ловим эту рыбу, но сейчас у нас отнимают удочку", - пояснила руководитель отдела оборота акцизных товаров СГД Байба Шмите-Роке.

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