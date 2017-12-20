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Торговая сеть магазинов Rimi выдвинула цель продавать только яйца, которые снесли курицы, не содержащиеся в клетках. Об этом свидетельствует опубликованный на сайте меморандум, сообщает Skaties.lv .

В сообщении указано, что цель хотят осуществить до 2025 года. Также в магазинах должны быть представлены исключительно те товары, в производстве которых соблюдены все требования.

"Нам важно, чтобы в производстве продуктов животного были соблюдены все необходимые директивы и чтобы животные были выращены в нормах хорошего содержания", - указал Rimi.

Уже с 2015 года торговая сеть просила производителей и поставщиков подписать дополнение долгосроности к договору о закупках, которое предусматривает, что поставщикам нужно соблюдать стандарты благосодержания - к животным надо относиться хорошо и их надо защищать от мучений и болезней. Животных следует содержать в дружественной и естественной для них среде.

Также производствам желательно использовать услуги третьих сторон, для обеспечения благосодержания животных, к тому же Rimi советует не использовать в уходе за ними антибиотики и гормоны.

Информация предоставленная предприятием свидетельствует о том, что большая часть Rimi Baltic подписала дополнение к договору. Чтобы осуществить поставленную цель, фирма планирует наладить сотрудничество с поставщиками, а также работать со Ветеринарной службой и службой продовольствия.

Фото: pixabay.com